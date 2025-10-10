Война уже идёт — её очаги загорелись ещё в 2014‑м после насильственной смены власти на Украине. С тех пор конфликты сменяли друг друга — Украина, Сирия, попытки «майдана» в Белоруссии, акции в Казахстане, перестановки в Закавказье, масштабные санкции и информационные операции. Об этом заявил кандидат политических наук Иван Бирюлин, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича в интервью RuNews24.ru.

Игнорировать тревожные заявления европейских лидеров и НАТО, которые ежедневно говорят о неотвратимости столкновения и наращивании ВПК, по мнению Бирюлина — неблагоразумно. У ключевых игроков Запада, по его версии, есть реальные стимулы: Британия может стремиться посеять раздор в ЕС, Германия — получить выход из послевоенных ограничений, Франция — удержать влияние, США — извлечь экономическую выгоду.

«Так что заявление президента Сербии Александра Вучича выглядит не чем иным, как констатацией очевидного… Но не будем забывать, о поговорке: «хочешь мира, готовься к войне», возможно это выражение способно уберечь от большой войны в Европе намного сильнее, чем тридцатилетняя пропаганда «лживого» пацифизма, гуманизма и глобализма», — заключил политолог.

Ранее Александр Вучич заявил, что сейчас все страны Европы во всю готовятся к большой войне. По его словам, вопрос лишь в том, кто чью сторону займёт в итоге в этом конфликте. При этом Сербия желает сохранить нейтралитет.