«Почти её не видим»: Гарик Burito объяснил, почему жена перестала воспитывать сына

Исполнитель песен «По волнам» и «Мегахит» Burito (Игорь Бурнышев) рассказал, по каким правилам он вместе с женой Оксаной воспитывает их 8-летнего сына Луку. Об этом сообщает Леди Mail.

Исполнитель объясняет, что правила в доме нужны прежде всего родителям, ведь дети копируют взрослых. У Луки есть свои дела: кружки по математике и грамматике, плавание три раза в неделю и бокс дважды.

«Правила воспитания есть скорее для нас с Оксаной, чем для Луки, потому что мы воспитываем в первую очередь себя, а не его. Ведь дети всегда равняются на взрослых, перенимают манеру их поведения и привычки», — отметил певец.

Лука целиком в поле отцовской ответственности, а мама, певица Оксана Устинова, получила свободу творить — ночь и день в студии над проектами и собственным ювелирным делом. Женщине необходимо посвятить время себе и творчеству, которого ей так не хватало, пока сын рос, считает артист.

«Сегодня же мы с Лукой её почти не видим: она с утра до ночи сидит на студии, пишет новые песни для своего проекта U108 и занята своим ювелирным бизнесом», — заключил Бурнышев.

