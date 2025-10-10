Трёхлетний сын Лерчек выписан из больницы после сложнейшей операции на лёгких

Трёхлетний сын блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), находящейся под домашним арестом, был выписан из больницы после успешно проведённой операции на лёгких. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Константин Третьяков, партнёр адвокатского бюро ЕПАМ.

«Младшего сына Чекалиных выписали из больницы, теперь ему предстоит пройти курс реабилитации», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее устанавливалось, травма была получена ребёнком в результате несчастного случая во время игры с братом, когда на мальчика упал стол. Удар вызвал повреждение лёгочной ткани, потребовавшее экстренного хирургического вмешательства. Для сопровождения сына в больницу Валерия Чекалина оперативно получила соответствующее разрешение от следователя, а транспортировка ребёнка в медицинское учреждение была обеспечена при содействии сотрудников ГИБДД.

Напомним, что Лерчек и её экс-супруг Артём Чекалин подозреваются в незаконном выводе 251 миллиона рублей в ОАЭ. По версии следствия, для этого были использованы поддельные документы, что привело к возбуждению уголовного дела.