Пыльца и тяжёлые металлы: Врач объяснил, чем опасен обволакивающий Москву густой туман

Несколько дней над Москвой висит густая дымка: из‑за плохой видимости автомобилистам советуют ехать осторожно. Но опасность здесь — не только на дорогах, предупреждают медики: риск скрыт в самом воздухе. Об этом в беседе с 360.ru рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По словам эксперта, туман повышает влажность и в целом может смягчать раздражение дыхательных путей. Однако вместе с большой влагой в атмосфере образуются крупные капли, на которых оседают пыльца, тяжёлые металлы и другие вредные частицы. Гидрометцентр отмечает: если рядом есть промышленные выбросы, туман и застой воздуха способствуют формированию смога — а он уже напрямую портит самочувствие жителей.

«Туман и неподвижность воздуха формируют смог, а он оказывает негативное влияние на самочувствие», — отметил доктор.

Ранее Life.ru рассказал, кому стоит в особенности опасаться московского тумана. Известно, что с точки зрения примесей он не всегда полностью чист, однако у пациентов с острыми и хроническими респираторными заболеваниями может облегчиться дыхание.