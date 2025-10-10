Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 07:39

Пыльца и тяжёлые металлы: Врач объяснил, чем опасен обволакивающий Москву густой туман

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько дней над Москвой висит густая дымка: из‑за плохой видимости автомобилистам советуют ехать осторожно. Но опасность здесь — не только на дорогах, предупреждают медики: риск скрыт в самом воздухе. Об этом в беседе с 360.ru рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По словам эксперта, туман повышает влажность и в целом может смягчать раздражение дыхательных путей. Однако вместе с большой влагой в атмосфере образуются крупные капли, на которых оседают пыльца, тяжёлые металлы и другие вредные частицы. Гидрометцентр отмечает: если рядом есть промышленные выбросы, туман и застой воздуха способствуют формированию смога — а он уже напрямую портит самочувствие жителей.

«Туман и неподвижность воздуха формируют смог, а он оказывает негативное влияние на самочувствие», — отметил доктор.

Зависнем в межсезонье: Москвичей предупредили о сырой, но тёплой погоде на неделе
Зависнем в межсезонье: Москвичей предупредили о сырой, но тёплой погоде на неделе

Ранее Life.ru рассказал, кому стоит в особенности опасаться московского тумана. Известно, что с точки зрения примесей он не всегда полностью чист, однако у пациентов с острыми и хроническими респираторными заболеваниями может облегчиться дыхание.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Погода
  • Здоровье
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar