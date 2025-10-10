Отец «племянницы Шойгу» оказался беглым полицейским из Узбекистана

Согласно расследованию телеграм-канала Mash, отец так называемой «племянницы Шойгу» оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов Узбекистана, скрывающимся от уголовного преследования на родине. 63-летний Тахиржан Османов, обвиняемый в серии экономических преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество и фальшивомонетничество, сбежал в Москву в 2014 году.

По данным расследования, Османов, которому грозит более 20 лет заключения в Узбекистане, не только организовал переезд семьи в Россию, но и разработал для дочери схему мошенничества с использованием фамилии экс-министра обороны РФ. Девушка, сменившая фамилию, представлялась родственницей Сергея Шойгу, рекламировала несуществующую биржевую платформу и привлекала средства доверчивых инвесторов.

Адвокат Саид Ярахмедов уточнил, что люди доверяли известной фамилии и в результате передали мошеннице свыше 200 миллионов рублей. Эксперт подчеркнул, что отец с дочерью просто стали использовать фамилию «Шойгу» в корыстных целях.

При попытке журналистов получить комментарии, Османов отверг все обвинения в адрес дочери, а после упоминания уголовного дела в Узбекистане прекратил разговор.

Напомним, что недавно была раскрыта крупная мошенническая схема, в результате которой пострадали около ста жителей столицы. 27-летняя девушка, сменившая фамилию на Шойгу, выдавала себя за племянницу экс-министра обороны Сергея Шойгу. Мошенница разработала продуманный план: после официальной смены фамилии она представлялась родственницей известного государственного деятеля и предлагала выгодные инвестиционные условия.