Почти 80% граждан России доверяют Владимиру Путину

Согласно последним опросам ФОМ, около 79% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а большинство граждан считают, что он успешно выполняет свои обязанности. Данные следует из опросов, проведённых до 5 октября.

«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян. Также большинство населения уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в заявлении ФОМ.

По данным ФОМ, проведённого с 3 по 5 октября среди 1,5 тыс. россиян, уровень доверия президенту достиг 79%, при этом 80% опрошенных считают, что Путин хорошо работает на своём посту. Положительно оценили деятельность правительства 54%, а работу премьер‑министра Михаила Мишустина — 56%. Среди партий лидирует «Единая Россия» с поддержкой 43% россиян, далее идут ЛДПР (10%), КПРФ (9%), «Справедливая Россия — За правду» (3%) и «Новые люди» (3%).

ВЦИОМ в своём исследовании за период с 29 сентября по 5 октября показал, что уровень одобрения деятельности президента составил 75,3%, премьер‑министра — 50,4%, правительства — 48,7%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,2% респондентов. Вторыми и третьими в рейтинге доверия стали глава МИД Сергей Лавров (19,2%) и премьер‑министр Михаил Мишустин (15,2%). Среди партий в лидерах «Единая Россия» (33,8%), ЛДПР (11,2%) и КПРФ (10,1%).

