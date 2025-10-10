Валдайский форум
10 октября, 08:10

Экс-директор Театра сатиры Агаев освобождён в обмен на журналиста Картавых

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывший директор Московского театра сатиры Мамедали Агаев освобождён из-под стражи в рамках обмена на освобождённого в Азербайджане журналиста «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Агаеву ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которое предусматривало до 10 лет лишения свободы. В рамках следственных действий на его счета и счета близких родственников был наложен арест.

Мамедали Агаев возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 годы, работая последовательно с легендарными художественными руководителями — Валентином Плучеком и Александром Ширвиндтом. В театральной среде он зарекомендовал себя как опытный «хозяйственник», не вмешивавшийся в творческие вопросы. Свою карьеру в театре он завершил после назначения в 2021 году нового художественного руководителя Сергея Газарова.

Директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых освобождён в Баку
Как сообщал ранее Life.ru, Агаев, занимавший пост руководителя Академического театра сатиры, столкнулся с обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере. Для реализации своего замысла он оформил индивидуальное предпринимательство и заключил с театром соглашения на создание сценарных материалов для постановок.

Алиса Хуссаин
