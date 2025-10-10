Экс-директор Театра сатиры Агаев освобождён в обмен на журналиста Картавых
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Бывший директор Московского театра сатиры Мамедали Агаев освобождён из-под стражи в рамках обмена на освобождённого в Азербайджане журналиста «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Агаеву ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которое предусматривало до 10 лет лишения свободы. В рамках следственных действий на его счета и счета близких родственников был наложен арест.
Мамедали Агаев возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 годы, работая последовательно с легендарными художественными руководителями — Валентином Плучеком и Александром Ширвиндтом. В театральной среде он зарекомендовал себя как опытный «хозяйственник», не вмешивавшийся в творческие вопросы. Свою карьеру в театре он завершил после назначения в 2021 году нового художественного руководителя Сергея Газарова.
Как сообщал ранее Life.ru, Агаев, занимавший пост руководителя Академического театра сатиры, столкнулся с обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере. Для реализации своего замысла он оформил индивидуальное предпринимательство и заключил с театром соглашения на создание сценарных материалов для постановок.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.