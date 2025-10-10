Директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых освобождён в Баку

Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых освобождён из-под стражи в Баку. Об этом корреспонденту «Коммерсантъ» сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

Освобождение стало результатом дипломатических переговоров, которые велись на уровне помощников глав государств. Как уточнил Ушаков, он работал в данном направлении со своим азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Окончательное решение было принято накануне встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.

Отмечается, что у помощников президентов была возможность координировать эту работу напрямую с главами государств. Ушаков пояснил, что именно благодаря этому обстоятельству стало возможным освобождение Игоря Картавых.

В рамках достигнутой договорённости российская сторона со своей стороны освободила одного из граждан Азербайджана, содержавшегося под стражей на территории Российской Федерации.