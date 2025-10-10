Директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых освобождён в Баку
Игорь Картавых. Обложка © РИА Новости / Нина Зотина
Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых освобождён из-под стражи в Баку. Об этом корреспонденту «Коммерсантъ» сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.
Освобождение стало результатом дипломатических переговоров, которые велись на уровне помощников глав государств. Как уточнил Ушаков, он работал в данном направлении со своим азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Окончательное решение было принято накануне встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.
Отмечается, что у помощников президентов была возможность координировать эту работу напрямую с главами государств. Ушаков пояснил, что именно благодаря этому обстоятельству стало возможным освобождение Игоря Картавых.
В рамках достигнутой договорённости российская сторона со своей стороны освободила одного из граждан Азербайджана, содержавшегося под стражей на территории Российской Федерации.
В конце июня текущего года наблюдалось ухудшение российско-азербайджанских отношений. Причиной эскалации стали задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге, которых подозревали в причастности к организованной преступности и убийствам. В ответ на это в Баку были задержаны российские граждане, включая тех, кто недавно переехал в страну, представителей СМИ, специалистов в сфере информационных технологий и туристов. Российский МИД потребовал немедленного освобождения задержанных, среди которых оказались руководитель Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов.
