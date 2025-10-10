Валдайский форум
10 октября, 08:25

Повернул ключ: В Москве подросток попал в больницу с ожогами после удара током в доме

8 октября в Москве произошли две довольно жуткие истории с ударом током — обе с участием детей. В 17:45 в 17-этажном доме на Малой Набережной (построен в 1994 году) в подъездном электрощитке случилась утечка. По заключению специалистов, из‑за этого напряжение оказалось на стенах и входных дверях. Об этом сообщает MK.ru.

Не подозревая об этом, 15‑летний первокурсник колледжа телекоммуникаций вышел из квартиры и, когда проворачивал ключ в железной двери, получил удар током. Подростка с ожогами доставили в больницу.

Практически в то же время в доме на Скобелевской улице 6‑летняя ученица музыкальной школы играла на электронном пианино: провод порвался, девочка схватила обрыв и тоже испытала разряд. Медики обследовали её, сделали электрокардиограмму и отпустили домой.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Урале врачи ампутировали подростку руку из-за удара током в трансформаторной будке. 13-летний мальчик залез туда во время прогулки с друзьями, чтобы спрятаться от дождя.

