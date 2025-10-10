Побег из open space: Почему россияне массово рвутся из офисов работать на станках

Массовый переход сотрудников из офисов в рабочие профессии связан с пандемией коронавируса и СВО. Об этом заявила независимый HR‑эксперт и клинический психолог Зулия Лоикова в беседе с радио Sputnik.

Во‑первых, люди выгорели эмоционально и захотели сменить деятельность: многие менеджеры и руководители тянутся к физическому труду, чтобы видеть осязаемый результат своей работы и почувствовать себя иначе. Это не означает, что сейчас идёт вооружённая борьба за каждого маляра — речь о внутренней потребности перезагрузиться.

Во‑вторых, запрос на ощущение собственной нужности. Лоикова отмечает, что 87% соискателей уже не соответствуют требованиям своего сегмента — рынок меняется, появляются новые навыки. При этом квалифицированных «синих воротничков» пока немного, потому их зарплаты растут.

«И да, здесь и растут заработные платы и пожелания работодателей, и желание зарабатывать. Кто-то устал просто от офисной рутины переходит и находит себя. Кто-то возвращается назад», – заключила Лоикова.

