Попытки США навязать свою волю оппонентам не носят конструктивного характера. Такие методы лишь обостряют ситуацию и разрушают доверие, необходимое для мирного урегулирования. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Процесс перехода к многополярному миру уже признан и внутри самих США — на сцену выходят новые центры силы, прежде всего Китай, а Россия отстаивает право на суверенное существование, самостоятельную внешнюю политику и распоряжение собственной ресурсной базой. На фоне этих изменений риторика и реальная практика зачастую расходятся.

«Поэтому они сами себе противоречат во многом, публично заявляя и демонстрируя намерения о якобы миротворческих амбициях, на деле являются сейчас разжигателями очень серьёзного, общеконтинентального и, вполне возможно, более широкого по географии конфликта», — сказал эксперт.

По его словам, международная система безопасности вступает в новую фазу, где договорно-правовые механизмы оказываются фактически попраны.

При этом с военной стороны у США всё схвачено — они точно не планируют быть пацифистами. Ранее американский сенат одобрил военный бюджет на 2026 год в размере $925 млрд. При этом 500 миллионов из них направится на поддержку Украины.