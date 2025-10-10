Валдайский форум
Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ

Обложка © Life.ru

Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ, заверила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

На заседании комитета Госдумы по экономической политике она заявила, что ведомство считает это избыточным.

