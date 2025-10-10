Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ, заверила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

На заседании комитета Госдумы по экономической политике она заявила, что ведомство считает это избыточным.

Кстати, в октябре 2025 года россиянам предстоит уплатить НДС, НДФЛ и страховые взносы. В госдуме предупредили, что бизнес и самозанятые должны уложиться в график налоговых обязательств.