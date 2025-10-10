В Петербурге изобрели умный микроскоп для тестов лекарств на клетках пациентов

Специалисты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» представили интеллектуальную диагностическую установку для молниеносного тестирования препаратов на клетках пациента. Проект, поддержанный субсидией Комитета по науке и высшей школе Петербурга, обещает повысить точность и скорость подбора терапии. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Умный микроскоп изобрели в Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

В основе микроскопа — манипулятор с высокочувствительной видеокамерой, сканирующей предметный стол. Клетки подсвечивают синей, зелёной и УФ-лампами, что облегчает визуализацию белковых маркеров; дальше изображения разбирает роботизированный анализатор с элементами искусственного интеллекта.

«Данная система будет использовать искусственный интеллект, который позволит по картинке, которую мы снимаем, выявлять какие-то паттерны в клеточных структурах, и система сама будет проводить диагностику и выдавать результат», – отметил конструктор прототипа Степан Парфенович.

Стол оборудован подогревом, а образцы размещаются на микрофлюидном чипе — миниатюрной «платформе», где сотни микроканалov позволяют изолировать клетки и вести параллельные опыты. По словам Николая Потрахова, прибор даёт возможность оперативно «смешать» лекарственную форму под конкретную биопсию и оценить её эффективность.

Устройство пригодно не только для онкологии, но и для тестов на антибиотикочувствительность. Чипы проектируют и производят внутри ЛЭТИ, адаптируя конфигурации под запросы биологов, говорит Никита Ситков. Прототип уже отправят в городские больницы на испытания; в случае успеха серийное производство развернут на технопарке вуза.

Ранее профессор РАН рассказала, как можно выжигать раковые клетки с помощью света. По её словам, сейчас новые антибиотики фактически не появляются, а микробы постепенно учатся обходить старые. Здесь и помогут человечеству световые технологии.