9 октября, 13:26

«Остановить процесс невозможно»: Учёный рассказал о затоплении Петербурга к 2300 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Учёные утверждают, что к 2300 году Санкт-Петербург может полностью уйти под воду и остановить процесс затопления практически невозможно. Уже к концу века уровень воду поднимется на один метр, заявил океанолог, декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов.

«Учёные не дремлют, поэтому повода для паники нет. Что-нибудь придумаем. Однако остановить этот процесс практически невозможно. Даже если люди перестанут вредить окружающей среде, океан продолжит греться, что приведёт к серьёзным наводнениям», цитирует учёного «Постньюс».

Прогноз затопления Санкт-Петербурга — часть глобальной проблемы изменения климата, которая угрожает многим прибрежным мегаполисам планеты, утверждает Добролюбов.

Напомним, что в июле этого года в Петербурге произошло крупнейшее за 160 лет наводнение — уровень воды поднялся выше 180 сантиметров. Океанолог Филипп Сапожников уже предупреждал, что к концу XXI века уровень Мирового океана может подняться настолько, что под водой окажутся Азов, часть Ростова-на-Дону, Керчь, районы Санкт-Петербурга и даже Кронштадт.

