9 октября, 03:24

Апокалипсис по-русски: Учёный рассказал, какие города России смоет океан

Океанолог Сапожников предупредил о риске затопления прибрежных городов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock1987

Российские прибрежные города оказались под угрозой затопления из-за глобального потепления. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников. К концу XXI века уровень Мирового океана может подняться настолько, что под водой окажутся Азов, часть Ростова-на-Дону, Керчь, районы Санкт-Петербурга и даже Кронштадт.

«В причерноморском районе под угрозой могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк», – пояснил Сапожников РИА «Новости».

Спутники NASA засняли новый остров у побережья Аляски
Учёный добавил, что в северных и дальневосточных регионах тоже не всё спокойно: опасность грозит Варандею, Нарьян-Мару, Салехарду и порту Находка. Он уточнил, что при неблагоприятном сценарии уровень океана может подняться на 1,3 метра к 2100 году и на 5,6 метра к 2300-му. Причиной такого явления специалист назвал таяние ледников и прогрев глубинных слоёв океанов, из-за чего вода буквально «расширяется» и поглощает сушу.

Пока это прогнозные модели, но, как подчеркнул Сапожников, тенденции очевидны – береговая линия уже начала отступать.

Орнитолог рассказал Life.ru, как смена климата сказалась на миграции птиц
Ранее Life.ru писал, что в ближайшие десятилетия Москва может превратиться в почти тропический мегаполис. Эксперты уверены, что температура в столице продолжит расти, а через полвека климат здесь станет жарче, чем в Сочи. Однако даже при всём желании «вырыть море» в Москве невозможно: это пока остаётся чистой фантастикой.

