Президента Перу отправили в отставку из-за «моральной недееспособности»

Парламент Перу единогласно проголосовал за отстранение от власти президента Дины Болуарте на фоне острого кризиса в сфере безопасности. Решение было озвучено председателем законодательного органа Хосе Хери в ходе прямой трансляции на YouTube-канала конгресса.

Непосредственным поводом для экстренного заседания послужило серьёзное происшествие, потрясшее страну. Вечером 8 октября неизвестные открыли стрельбу во время выступления музыкального коллектива Agua Marina. В результате данного инцидента телесные повреждения различной степени тяжести получили пять человек, включая четырёх участников группы.

Инициатива по отрешению главы государства от должности поступила на рассмотрение ещё 9 октября. Законодатели обвинили Болуарте в «моральной недееспособности» и указали на системные провалы в противодействии преступности. Сама президент проигнорировала данное парламентское заседание, выбрав не являться на него.

Кризис в области безопасности стремительно нарастал на протяжении последних лет. В марте из-за катастрофического роста преступности парламент выразил недоверие министру внутренних дел Хуану Хосе Сантиваньесу. Май ознаменовался отставкой председателя правительства Густаво Адриансена, который также покинул пост на фоне обострения ситуации. Согласно сентябрьскому исследованию компании CPI, деятельность Болуарте на своём посту поддерживала лишь 2,5% опрошенных граждан.

Напомним, что в сентябре зумеры в Перу устроили массовые беспорядки, требуя отставки Дины Болуарте. Протестующие под лозунгом «Поколение Z против президента» пытались штурмовать правительственные здания, что привело к жёсткому ответу полиции.