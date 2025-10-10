Валдайский форум
10 октября, 09:27

Путин поддержал создание нового формата СНГ+ и назвал его важным шагом

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин заявил о поддержке создания формата «СНГ+». По его словам, это позволит расширить сотрудничество и вовлечь новые организации и страны в работу содружества.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — СНГ+», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия и страны СНГ координируют внешнеполитическую работу и «постоянно сверяют часы» в условиях происходящих на внешнем контуре событий. Путин также подчеркнул значимость гуманитарного трека, включая спортивное сотрудничество. Он особо отметил игры стран СНГ, проведённые в Азербайджане, отметив их как «большую работу», заслуживающую внимания и поддержки. В мероприятии принимала участие и большая команда российских атлетов.

Ранее в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе Владимир Путин предложил провести следующую неформальную встречу в России. Российский лидер выразил надежду, что коллеги смогут собраться в Санкт-Петербурге в конце года, в преддверии Нового года, подчеркнув, что это стало бы продолжением сложившейся традиции.

Милена Скрипальщикова
