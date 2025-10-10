В посёлке Ростовской области эвакуировали жителей из-за неразорвавшегося БПЛА

В поселке Матвеев Курган Ростовской области экстренно эвакуировали жителей нескольких домов из-за обнаружения неразорвавшихся беспилотников, запущенных ВСУ. Об этом сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

«Уважаемые жители Матвеева Кургана. Вчера наш районный центр подвергся атаке беспилотников. Хочу заверить вас, что мы делаем все возможное для ликвидации последствий. Для обеспечения безопасности из близлежащих домов проведена эвакуация», — написала она.

Накануне сообщалось, что в Шебекинском округе Белгородской области восьмилетняя девочка получила тяжёлые ранения в результате атаки дрона на частный дом в селе Новая Таволжанка.У девочки диагностированы минно-взрывные травмы, открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения головы. Она была доставлена в медицинское учреждение в критическом состоянии.