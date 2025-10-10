Уфимец, выкинувший дочь из окна, показывал факи и корчил гримасы в суде

Выбросивший дочь с балкона в Уфе отец показывал факи и корчил гримасы в суде. Ранее 34-летний мужчина не имел психиатрических проблем и вёл себя нормально, что позволило жене оставить с ним ребёнка. По данным SHOT, наркотики в его анализах отсутствуют.

Папаша, выкинувший маленькую дочь из окна, в суде. Видео © Telegram / SHOT

Папаша демонстрировал полное отсутствие самоконтроля в ожидании решения суда: он мотал головой, корчил рожи и дрожал.

Напомним, накануне в Уфе отец выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. По предварительной информации, в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире одни, так как мать ребёнка со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион.