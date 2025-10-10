Золотов: Самосознание враждебных к РФ стран не отвечает требованиям времени

Директор Росгвардии Виктор Золотов высказался о международных отношениях России с западными странами. По его словам, президент России Владимир Путин фактически не имеет возможности вести полноценный конструктивный диалог с лидерами государств, которые позиционируют РФ в качестве противника. Проблема заключается в устаревшем мировоззрении политических элит, неспособных адекватно оценивать международную обстановку.

«Не только Владимир Владимирович, все же мы видим, кто там находится во главе тех или иных государств, тех, кто считает нас как бы своими прямыми врагами… Поэтому в этой ипостаси Владимиру Владимировичу говорить там не с кем, потому что это самосознание, которое у них в голове, оно не отвечает сегодняшнему времени», — заявил Золотов корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.