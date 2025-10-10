Роковая случайность: Женщина зашла в туалет и погибла под завалами здания

В Мадриде руководительница проекта по переоборудованию здания в отель погибла, когда зашла в туалет на первом этаже, и в этот же момент произошло обрушение. Всего жертвами ЧП стали четыре человека, сообщает Need to Know.

По словам представителей подрядной организации, ремонтные работы велись с особой осторожностью из-за ветхости конструкции. Как отметил глава Anka Demoliciones Даниэль Анка, трагических последствий могло быть значительно больше — в момент катастрофы на объекте присутствовало около 40 рабочих, многие из которых случайно оказались снаружи из-за начавшегося дождя.

Один из выживших строителей Дукара Саб, находившийся на верхних этажах в момент обрушения, сообщил, что не понимает, как остался жив после катастрофы. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил, что здание изначально имело проблемы с устойчивостью, однако работы велись при постоянном мониторинге состояния конструкций.

В качестве возможной причины ЧП рассматривается версия о перегрузке межэтажных перекрытий строительными материалами, складированными на шестом этаже.

Ранее сообщалось о гибели мужчины в Португалии, который застрял в контейнере для сбора одежды. Местный житель, пытаясь извлечь некий предмет из контейнера, засунул руку и не смог её вытащить из-за заклинившего пружинного механизма. Около десяти часов вечера его заметили прохожие, однако они не предприняли никаких действий для спасения.