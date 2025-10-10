ВС России прорвались в ключевой для обороны ВСУ город в Донбассе
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Подразделения российских войск осуществили успешное продвижение в Константиновку — населённый пункт, имеющий стратегическое значение для обороны ВСУ в Донбасском регионе. Соответствующая информация была опубликована медиаресурсом «Военкоры Русской весны».
«Российские бойцы уже в Константиновке!» — говорится в публикации.
В ключевом для обороны ВСУ городе были замечены российские диверсионные группы. Также отмечается, что ВС РФ продвинулись с юго-восточного направления — со стороны Александро-Шультино, и оттуда прорываются в Константиновку, на что уже жалуются украинские ресурсы.
Ранее сообщалось о контроле ВС России примерно над 70% Купянска. В городе остаются в основном пожилые и маломобильные жители, эвакуация которых украинскими силами не удалась. В связи с интенсивными боями точный подсчёт и установление связи с оставшимися гражданами в данный момент не представляется возможным.
