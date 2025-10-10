Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 10:19

ВС России прорвались в ключевой для обороны ВСУ город в Донбассе

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Подразделения российских войск осуществили успешное продвижение в Константиновку — населённый пункт, имеющий стратегическое значение для обороны ВСУ в Донбасском регионе. Соответствующая информация была опубликована медиаресурсом «Военкоры Русской весны».

«Российские бойцы уже в Константиновке!» — говорится в публикации.

В ключевом для обороны ВСУ городе были замечены российские диверсионные группы. Также отмечается, что ВС РФ продвинулись с юго-восточного направления — со стороны Александро-Шультино, и оттуда прорываются в Константиновку, на что уже жалуются украинские ресурсы.

Воздушный перехват и засада: Раскрыт «злейший враг» ВСУ в Донбассе
Воздушный перехват и засада: Раскрыт «злейший враг» ВСУ в Донбассе
Ранее сообщалось о контроле ВС России примерно над 70% Купянска. В городе остаются в основном пожилые и маломобильные жители, эвакуация которых украинскими силами не удалась. В связи с интенсивными боями точный подсчёт и установление связи с оставшимися гражданами в данный момент не представляется возможным.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar