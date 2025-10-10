За счёт российских денег: Германия передаст Киеву новые системы защиты от дронов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о поставках Украине дополнительных систем противодействия беспилотникам Skyranger 35. Как уточнили в компании, финансирование сделки обеспечит одна из стран ЕС за счёт доходов от замороженных российских активов.

«Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО малой дальности Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трёхзначную сумму в миллионах евро», — говорится в сообщении.

Сумма контракта оценивается в «трёхзначные миллионы евро». Производством и интеграцией систем займётся итальянское подразделение концерна — Rheinmetall Italia SpA. Работы будут проходить на предприятии компании в Риме. Финансирование проекта, по информации концерна, взяла на себя одна из стран Европейского союза, а средства поступят из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине первые ракетные системы большой дальности. Поставка этих комплексов, по его мнению, существенно усилит украинскую систему противовоздушной обороны и повысит её эффективность.