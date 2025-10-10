Валдайский форум
10 октября, 10:39

В Ленобласти водолазы подняли со дна карьера машину с телом внутри

В Ленобласти водолазы достали из воды автомобиль с человеком. Обложка © Telegram /Аварийно-спасательная служба ЛО

Спасатели подняли со дна карьера в Кингисеппском районе автомобиль ВАЗ с погибшим мужчиной внутри. Информация об инциденте была распространена аварийно-спасательной службой Ленинградской области.

В Ленобласти водолазы достали из воды автомобиль с человеком. Фото © Telegram /Аварийно-спасательная служба ЛО

«9 октября в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что в карьер Фосфорит съехал автомобиль ВАЗ под управлением мужчины. К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург», — говорится в сообщении.

Специалисты использовали специальную технику и водолазное оборудование для подъёма транспортного средства из воды. Мужчина, находившийся за рулём, скончался, получив травмы несовместимые с жизнью. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. По предварительной информации, в момент аварии в автомобиле не находилось других людей кроме погибшего.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае погибли четыре человека, включая двоих детей, в результате ДТП с участием грузового автомобиля. Согласно информации правоохранителей, автомобиль марки Mercedes занесло из-за дождя, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки Volvo.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

