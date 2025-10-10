Пьяная компания устроила драку на платформе метро в Петербурге
Четверо мужчин и две девушки задержаны после драки в метрополитене Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Инцидент произошёл вечером 9 октября на платформе станции «Гостиный Двор». Была задержана компания из шести нетрезвых граждан в возрасте от 25 до 42 лет, состоящая из четырёх мужчин и двух женщин. Попытки оказать сопротивление при задержании были пресечены. Все задержанные были доставлены в отдел полиции, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и помещены в спецприёмник.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в избиении прохожего, сделавшего ему замечание за распитие алкоголя на детской площадке. Пострадавший получил перелом челюсти и ушибы.
