10 октября, 10:26

Пьяная компания устроила драку на платформе метро в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arseniy Shemyakin Photo

Четверо мужчин и две девушки задержаны после драки в метрополитене Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Инцидент произошёл вечером 9 октября на платформе станции «Гостиный Двор». Была задержана компания из шести нетрезвых граждан в возрасте от 25 до 42 лет, состоящая из четырёх мужчин и двух женщин. Попытки оказать сопротивление при задержании были пресечены. Все задержанные были доставлены в отдел полиции, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и помещены в спецприёмник.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в избиении прохожего, сделавшего ему замечание за распитие алкоголя на детской площадке. Пострадавший получил перелом челюсти и ушибы.

