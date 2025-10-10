Широкомасштабное применение беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях на Украине вызывает растущую озабоченность в руководстве американских вооружённых сил. Как сообщает The New York Times, современная реальность конфликта опровергла прежние ожидания военных экспертов относительно роли дронов в будущих войнах.

«До недавнего времени эксперты в области обороны ожидали, что новые беспилотные технологии позволят американским войскам обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии, сокращая продолжительность войн и снижая их риски. Однако на Украине всё оказалось наоборот», — говорится в материале.

Публикация приводит показательный диалог между украинским офицером подполковником Владимиром Дутко и его американским коллегой, в котором украинский военный охарактеризовал современное поле боя как пространство, где «всё хочет вас уничтожить». Это описание развёрнуто иллюстрирует принципиально новую природу ведения боевых действий.

Издание обращает внимание на ключевую проблему, стоящую перед американскими Вооружёнными силами: способность армии, ограниченной мирными правилами, политическими решениями и бюрократическими процедурами, эффективно противостоять вызовам современного высокотехнологичного поля боя, где доминируют беспилотные системы.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты располагают значительным арсеналом, который ещё не был передан Украине, но может быть задействован для нанесения существенного ущерба при возникновении такой необходимости. В то же время, окончательное слово в вопросе о передаче Киеву новых видов вооружений остаётся за президентом США Дональдом Трампом.