В Риме перестало существовать одно из старейших культурных заведений — литературное кафе Antico Caffe Greco, которое более двух с половиной веков было символом литературной и художественной жизни Рима. В 19 веке Николай Гоголь именно там работал над своими «Мёртвыми душами». Об этом сообщает Corriere della Sera.

Причиной закрытия заведения стало долгое судебное противостояние между руководством кафе и собственником здания — римской больницей «Израэль», которое завершилось закрытием легендарного заведения. Конфликт начался в 2017 году, когда истёк срок аренды, на протяжении восьми лет велись судебные разбирательства о продлении контракта.

Основанное в 1760 году кафе стало свидетелем целой эпохи европейской культуры. Его стены помнят выдающихся писателей и мыслителей: Джорджа Гордона Байрона, Марка Твена, Фёдоров Тютчева, Артура Шопенгауэра, Ивана Тютчева и многих других. Руководство здания туманно намекнуло на возможность открытия нового заведения, однако детали пока не разглашаются.

