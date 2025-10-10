Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 11:10

Легендарное литературное кафе, где Гоголь создал «Мёртвые души», закрыли в Риме

Кафе Antico Caffe Greco. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anticocaffegreco

В Риме перестало существовать одно из старейших культурных заведений — литературное кафе Antico Caffe Greco, которое более двух с половиной веков было символом литературной и художественной жизни Рима. В 19 веке Николай Гоголь именно там работал над своими «Мёртвыми душами». Об этом сообщает Corriere della Sera.

Причиной закрытия заведения стало долгое судебное противостояние между руководством кафе и собственником здания — римской больницей «Израэль», которое завершилось закрытием легендарного заведения. Конфликт начался в 2017 году, когда истёк срок аренды, на протяжении восьми лет велись судебные разбирательства о продлении контракта.

Основанное в 1760 году кафе стало свидетелем целой эпохи европейской культуры. Его стены помнят выдающихся писателей и мыслителей: Джорджа Гордона Байрона, Марка Твена, Фёдоров Тютчева, Артура Шопенгауэра, Ивана Тютчева и многих других. Руководство здания туманно намекнуло на возможность открытия нового заведения, однако детали пока не разглашаются.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2022-2023 годах в Европе украли около 170 редких изданий русских классиков из библиотек. Общая стоимость украденного составляет свыше £2,5 млн ($3,3 млн). Преступники использовали фальшивые имена и подменяли оригиналы на подделки.

Полина Никифорова
