Стало известно, уход какого бренда оказался самым болезненным для россиян

Опрос показал: около 65% россиян признают, что уход крупных зарубежных брендов почти не повлиял на их повседневную жизнь. Но есть исключение — одна компания вызывает у публики настоящую ностальгию. Респонденты особенно скучают по IKEA. Об этом сообщил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире радио «Комсомольская правда».

Фёдоров признался, что и сам тосковал по шведской мебели. По его словам, IKEA задала новый стандарт, объединив достойное качество, модный лаконичный дизайн и доступную цену — сочетание, которого раньше на рынке не было.

«Это такой строгий и минималистичный дизайн, очень современный, и очень многим он нравится. И она ушла. Увы, это, видимо, надолго», — сказал глава ВЦИОМ.

Ранее президент Союза торговых центров заявил, что шведские бизнесмены крайне негативно рассматривают сейчас идею возвращения бизнеса в Россию. В связи с эти компания IKEA не вернётся к нам в страну ещё как минимум три года.