Появились кадры уничтожения замаскированных украинских САУ на границе с Россией

В Сети появились кадры уничтожения замаскированных украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) у границы с Россией. Снимки опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Кадры уничтожения двух украинских САУ в приграничной зоне расчётами FPV группировки «Север». Видео © Telegram / Северный Ветер

«Кадры уничтожения двух украинских САУ в приграничной зоне расчётами FPV группировки «Север». Установки противника были тщательно замаскированы», — говорится в сообщении канала.

На видео видно удары по двум боевым машинам, расположенным на приграничной территории. Все установки находились в лесном массиве и были скрыты от прямого обзора.

Ранее российские военные в зоне специальной военной операции захватили необычный украинский дрон. Аппарат оказался крайне малых размеров — примерно с мужскую ладонь — но при этом способен переносить боезаряды и атаковать позиции. Липецкие артиллеристы первыми заметили дрон и передали его инженерам для изучения. Военный, обнаруживший БПЛА, отметил, что аппарат бесшумный и крайне опасный, призвав коллег быть начеку и соблюдать осторожность.