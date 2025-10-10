Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 11:42

Появились кадры уничтожения замаскированных украинских САУ на границе с Россией

Кадры уничтожения двух украинских САУ в приграничной зоне расчётами FPV группировки «Север». Обложка © Telegram / Северный Ветер

Кадры уничтожения двух украинских САУ в приграничной зоне расчётами FPV группировки «Север». Обложка © Telegram / Северный Ветер

В Сети появились кадры уничтожения замаскированных украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) у границы с Россией. Снимки опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Кадры уничтожения двух украинских САУ в приграничной зоне расчётами FPV группировки «Север». Видео © Telegram / Северный Ветер

«Кадры уничтожения двух украинских САУ в приграничной зоне расчётами FPV группировки «Север». Установки противника были тщательно замаскированы», — говорится в сообщении канала.

На видео видно удары по двум боевым машинам, расположенным на приграничной территории. Все установки находились в лесном массиве и были скрыты от прямого обзора.

Минобороны раскрыло детали ночного удара по энергетике Украины
Минобороны раскрыло детали ночного удара по энергетике Украины

Ранее российские военные в зоне специальной военной операции захватили необычный украинский дрон. Аппарат оказался крайне малых размеров — примерно с мужскую ладонь — но при этом способен переносить боезаряды и атаковать позиции. Липецкие артиллеристы первыми заметили дрон и передали его инженерам для изучения. Военный, обнаруживший БПЛА, отметил, что аппарат бесшумный и крайне опасный, призвав коллег быть начеку и соблюдать осторожность.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar