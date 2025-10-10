Ильдар Ахметзянов назначен новым главным тренером ФК «Оренбург»

Ильдар Ахметзянов стал новым главным тренером футбольного клуба «Оренбург». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«В 2017 году приступил к работе в тренерском штабе команды из Набережных Челнов. В 2020 году занял пост главного тренера ФК «КАМАЗ». С 10 октября 2025 года — главный тренер ФК «Оренбург». Ильдар Раушанович, добро пожаловать!», — говорится в сообщении.

На посту главного тренера Ахметзянов сменил боснийца Владимира Слишковича, который был уволен 5 октября. Сроки контракта с новым наставником не разглашаются. Ильдар Ахметзянов, которому 41 год ранее выступал как футболист за «Камаз», нижнекамский «Нефтехимик», пермский «Амкар», новосибирскую «Сибирь», краснодарскую «Кубань» и «Спартак» из Щёлково. Сейчас «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской премьер-лиги, имея в активе 7 очков после 11 матчей.

Ранее сообщалось, что главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Слишкович покидает свой пост. В клубе поблагодарили его за вклад в развитие коллектива и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Отмечается, что в последний раз «Оренбург» проиграл «Ростову» со счётом 0:1. С 17 августа, когда команда одержала победу над «Акроном» со счётом 2:1.