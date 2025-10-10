Неравный бой: Российский военный в одиночку сразил пятерых солдат ВСУ

В зоне СВО российский военнослужащий проявил исключительное мастерство и храбрость, вступив в неравный бой с вражеской группой, состоящей из пяти человек. Благодаря своей отваге, солдат ликвидировал троих бойцов ВСУ, вынудив оставшихся ретироваться. Телеканал RT представил видеозапись с места событий.

Боец СВО вступил в неравный бой. Видео © Telegram / RT на русском

Кадры, зафиксированные дроном, запечатлели героический поступок российского бойца, который в одиночку отразил атаку пятерых украинских военнослужащих. В ходе спецоперации боец вступил в противостояние с численно превосходящим противником.

На видеоматериале видно, как военнослужащий успешно избегает вражеского гранатного взрыва, после чего переходит в контрнаступление. Боец, известный под позывным Буслай, нейтрализовал троих украинских солдат, а уцелевших заставил спасаться бегством, обеспечив защиту российских позиций.

Съёмка была произведена в окрестностях населённого пункта Малая Токмачка, расположенного на Запорожском направлении. Герой является бойцом 42-й гвардейской дивизии. Его подвиг стал предметом активных обсуждений в Сети.

А ранее Life.ru писал, что российский боец в одиночку победил пятерых солдат ВСУ в Новогригоровке. Добить противника помогли операторы беспилотников, чтобы минимизировать риски для пехотинца. В силовых структурах особо отметили слаженность взаимодействия штурмовика и экипажей БПЛА, а также «железную выдержку» и профессиональные навыки воина из Приморья.