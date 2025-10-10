Лидеры стран СНГ около часа общались за закрытыми дверьми

После завершения официальной части мероприятий в Душанбе лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) уделили около часа неформальному обсуждению за запертыми дверями. Источник, располагающий данными из пресс-службы лидера Белоруссии — канал «Пул первого» — уточнил, что президенты завершили свою часовую работу в закрытом режиме незадолго до сообщения.

Сегодня, 10 октября 2025 года, в Душанбе (Таджикистан) прошёл саммит Совета глав государств СНГ. В нём приняли участие лидеры восьми стран: президенты России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Заседание прошло во Дворце Наций в узком и расширенном форматах. Участники обсудили укрепление сотрудничества в сферах безопасности, энергетики и экономики, подписали Декларацию о региональной энергетической безопасности, заявление по 40-летию Чернобыльской катастрофы и другие документы. Также рассмотрели создание формата «СНГ+» для расширения партнёрств и передали председательство в СНГ Туркменистане с 2026 года (следующий саммит — в Ашхабаде).

Предыдущий день (9 октября) был посвящён второму саммиту «Центральная Азия — Россия» с лидерами пяти стран региона и Путиным, где подписали план действий по стратегическому партнёрству. Саммит прошёл в атмосфере конструктивного диалога без разногласий.

Ранее в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе Владимир Путин предложил провести следующую неформальную встречу в России. Российский лидер выразил надежду, что коллеги смогут собраться в Санкт-Петербурге в конце года, в преддверии Нового года, подчеркнув, что это стало бы продолжением сложившейся традиции.