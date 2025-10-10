Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 12:11

В России упростили тест по русскому языку для трёх категорий мигрантов

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В России изменили порядок тестирования на знание русского языка для трёх категорий мигрантов. Новые правила вступят в силу с 19 октября 2025 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, где размещен приказ Минпросвещения.

Изменения касаются участников государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также мигрантов, которые переезжают в Россию по причине разделения традиционных духовно-нравственных ценностей.

К третьей категории относятся члены семей глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также должностные лица международных организаций и их представительств, прибывшие в Россию для исполнения служебных обязанностей.

87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России
87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы России

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому дети участников государственной программы по переселению соотечественников могут быть освобождены от обязательного тестирования по русскому языку при поступлении в российские школы. В пояснительной записке к документу отмечается, что поправка предусматривает снятие этого требования для указанной категории детей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • мигранты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar