В России упростили тест по русскому языку для трёх категорий мигрантов

В России изменили порядок тестирования на знание русского языка для трёх категорий мигрантов. Новые правила вступят в силу с 19 октября 2025 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, где размещен приказ Минпросвещения.

Изменения касаются участников государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также мигрантов, которые переезжают в Россию по причине разделения традиционных духовно-нравственных ценностей.

К третьей категории относятся члены семей глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также должностные лица международных организаций и их представительств, прибывшие в Россию для исполнения служебных обязанностей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому дети участников государственной программы по переселению соотечественников могут быть освобождены от обязательного тестирования по русскому языку при поступлении в российские школы. В пояснительной записке к документу отмечается, что поправка предусматривает снятие этого требования для указанной категории детей.