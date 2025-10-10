Кадыров пообещал 10 айфонов тем, кто отдаст голос за «Грозный-Сити» на новой купюре

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс в Telegram-канале — 10 IPhone 17 получат те, кто поддержит изображение комплекса «Грозный-Сити» на новой 500-рублёвой купюре. Участникам необходимо проголосовать на четырёх платформах и выложить скриншоты в соцсетях.

«Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику», — написал Кадыров.

В борьбе за право стать символом новой купюры лидируют «Грозный-Сити» и гора Эльбрус. Оба варианта уже преодолели отметку в 700 тысяч голосов. На данный момент Эльбрус вырвался вперед, опережая «Грозный-Сити» более чем на 12 тысяч голосов.

Опрос продлится до 12:00 14 октября.

Напомним, что в народном голосовании за новый дизайн 500-рублёвой банкноты уже проголосовали свыше миллиона россиян. На купюре предлагают изобразить достопримечательности Северо-Кавказского округа: на лицевой стороне будет изображён сюжет, связанный с Пятигорском, а на оборотной — одно из знаковых мест для округа.