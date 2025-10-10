Валдайский форум
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 октября, 12:08

«Политика выше мира»: В Белом доме осудили решение Нобелевского комитета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо свидетельствует о приоритете политики над стремлением к миру. Об этом сообщил Стивен Чун, помощник американского президента и его пресс-секретарь,

«Президент [США Дональд] Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира», — отметил Чун.

«Железная леди» из Венесуэлы: Что известно о Марии Мачадо, «отобравшей» Нобелевку у Трампа
«Железная леди» из Венесуэлы: Что известно о Марии Мачадо, «отобравшей» Нобелевку у Трампа

Напомним, Дональд Трамп пролетел мимо Нобелевской премии мира, поскольку её присудили Марии Корине Мачадо. А удостоилась она её за «защиту демократических свобод в Венесуэле и за усилия по обеспечению справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии».

Наталья Демьянова
