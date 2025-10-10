Валдайский форум
10 октября, 12:19

Сергей Жигунов задолжал ФНС 294 тысячи рублей

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Известный актёр театра и кино, звезда популярных телешоу «Моя прекрасная няня» и «Склифосовский» Сергей Жигунов оказался должником перед налоговыми службами. Согласно данным издания «Постньюс», сумма задолженности составляет около 294 тысяч рублей.

Причиной возникновения долга стали нарушения обязательств по уплате налогов, возникшие в связи с деятельностью индивидуального предпринимателя Сергея Жигунова в сфере исполнительского искусства. Несмотря на наличие долгового обязательства, официального исполнительного производства пока открыто не было.

Блогерша Митрошина захотела стать банкротом и не платить ФНС 210 млн рублей
Блогерша Митрошина захотела стать банкротом и не платить ФНС 210 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал, что долг Лерчек пред ФНС за две недели вырос на 140 млн рублей. Теперь её задолженность превышает сумму в 168 млн рублей. Сейчас Лерчек находится под домашним арестом по подозрению в организации незаконного вывода из России 250 миллионов рублей.

