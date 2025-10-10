Сергей Жигунов задолжал ФНС 294 тысячи рублей

Известный актёр театра и кино, звезда популярных телешоу «Моя прекрасная няня» и «Склифосовский» Сергей Жигунов оказался должником перед налоговыми службами. Согласно данным издания «Постньюс», сумма задолженности составляет около 294 тысяч рублей.

Причиной возникновения долга стали нарушения обязательств по уплате налогов, возникшие в связи с деятельностью индивидуального предпринимателя Сергея Жигунова в сфере исполнительского искусства. Несмотря на наличие долгового обязательства, официального исполнительного производства пока открыто не было.

Ранее Life.ru сообщал, что долг Лерчек пред ФНС за две недели вырос на 140 млн рублей. Теперь её задолженность превышает сумму в 168 млн рублей. Сейчас Лерчек находится под домашним арестом по подозрению в организации незаконного вывода из России 250 миллионов рублей.