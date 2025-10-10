Срывает двери и рассылает угрозы: Житель Ленобласти превратил жизнь соседей в ад

В Коммунаре Ленинградской области один из жителей ЖК «Ново-Антропшино» давно превратил жизнь соседей в ад. По словам жильцов, он регулярно устраивает хулиганские выходки — снимает стеклопакеты в подъезде и срывает двери с петель, мешая всем пользоваться общими пространствами. Об этом сообщает 360.ru.

Помимо вандализма мужчина систематически собирает персональные данные недовольных и рассылает им угрозы с подставных аккаунтов. Он специально выходит под домовые камеры и провоцирует прохожих.

«Он знает, где расположены эти камеры, и специально под ними пытается выводить людей. Всем угрожает статьями, и это длится не один месяц. У него не всё в порядке с головой», — сказал местный житель.

Полиция информирована, но, по словам жильцов, они не усматривают состава преступления: мужчину уже увозили в отделение, но после возвращения его поведение не изменилось.

