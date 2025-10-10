Прохора Шаляпина потянуло на молоденьких. Он признался в чувствах к Олесе Иванченко

Певец Прохор Шаляпин признался, что у него возникли некие чувства к 30-летней телеведущей Олесе Иванченко. Артист заявил, что готов терпеть её капризы, и рассказал в подкасте Kiss о возникшей «химии».

«Это та женщина, с которой у нас были бы замечательные дети. Я бы терпел её капризы. <...> Вот оно возникло и всё. Сколько я всего вижу вокруг? Вот ноль эмоций, все пустышки вот эти, понимаешь, из шоу-бизнеса», — рассказал певец.

Артист осознаёт, что ведущая популярного шоу «Натальная карта» уже занята. Иванченко сейчас находится в отношениях с комиком Максимом Зайцем. Однако только Олеся, по словам Прохора, способна вызвать в нём «искру».

Ранее Шаляпин откровенно высказался о взаимной любви, заявив, что для него она похожа на «истеричное состояние». Певец отметил, что люди родились на этот свет, чтобы любить. По его словам, если это взаимная любовь, то человек становится счастливым, а это бывает редко.