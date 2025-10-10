Россиянку обвинили в совращении мужчин в роддоме Южной Кореи. Всё дело в её шортах

Россиянка столкнулась с дискриминацией в южнокорейском медицинском учреждении, где персонал обвинил её в «совращении мужчин» внешним видом после родов. Как сообщает издание SHOT, инцидент произошёл с 25-летней Анастасией из Краснодарского края, которая рожала в платной клинике города Кунсан.

Девушка показала, в чем ходила в роддоме. Фото © SHOT

«Местные акушерки посчитали слишком сексуальным внешний вид только что родившей девушки и запретили ей ходить в шортах», — говорится в публикации.

Россиянка после родов. Фото © SHOT

На следующий день после родов, когда молодая мать передвигалась по коридору с медицинскими приспособлениями, сотрудники клиники потребовали от неё сменить одежду, аргументируя это тем, что её внешний вид может смущать корейских мужчин, посещающих своих жён. Ситуация усугубилась, когда во время кормления ребёнка Анастасия услышала, как медицинский персонал называет её «производителем российского молока», предполагая, что она не понимает корейский язык.

Критической точкой стал визит работницы буфета, которая принесла на полдник хурму с молоком — сочетание, опасное для здоровья кормящей матери. После этого супруги приняли решение о досрочном прекращении пребывания в клинике, несмотря на оплату услуг в размере более 200 тысяч рублей. Администрация медицинского учреждения принесла извинения, однако отказалась возвращать полную сумму.

