10 октября, 12:50

Путин: При распаде СССР многие граждане «не очень-то понимали, что происходит»

Обложка © Life.ru

В период распада СССР и формирования СНГ, большинство населения пребывало в состоянии растерянности, не до конца осознавая происходящие перемены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан.

Глава государства отметил, что в момент распада Советского Союза и образования СНГ, большинство наших граждан, вероятно, не осознавали всей глубины произошедших изменений. Они видели лишь смену названия с СССР на СНГ и полагали, что реальных перемен немного.

«Думали, что по сути своей мало что поменяли. На самом деле всё поменялось кардинально. К сожалению, граждан наших стран не проинформировали в своё время», — подчеркнул глава государства.

Лидеры стран СНГ около часа общались за закрытыми дверьми
Ранее в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе Владимир Путин предложил провести следующую неформальную встречу в России. Российский президент выразил надежду на встречу с коллегами в Санкт-Петербурге в конце года перед Новым годом, назвав это продолжением доброй традиции.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • снг
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
