Сенат одобрил двухпартийный оборонный пакет на $925 млрд, где на помощь Украине заложены $500 млн. В скором времени Белый дом опубликует документ, который окончательно снимет с повестки любые шансы на серьёзные мирные переговоры. Об этом «Царьграду» сообщил политолог Данила Гуреев.

Во время предвыборной кампании Трамп декларировал антиглобализм — приоритет внутренних расходов и свёртывание зарубежных трат, в числе которых фигурировала и помощь Украине. Цель казалась простой: сэкономленные ресурсы направить на американскую экономику и быстрее завершить конфликт.

Однако с приходом в Белый дом риторика трансформировалась. Оказалось, что мирная капитуляция на условиях Москвы серьёзно подорвала бы глобальный имидж США.

«Пришло определённое осознание того, что если США уйдут с Украины на условиях России, то это очень серьёзный удар по внешнеполитическому имиджу США, и, в общем-то, фактически такая сдача интересов на протяжении долгого периода времени», — пояснил политолог.

Нынешний бюджет и поддержка в Сенате показывают: казалось бы прагматичный курс превратился в продолжение прежней политики. Подписав закон, президент подаст это как шаг в интересах безопасности — одновременно заявив, что война началась при экс-лидере США Джо Байдене, а он лишь пытается её завершить. На деле отличия между администрациями выглядят менее резкими, чем было заявлено изначально.

Напомним, что ранее сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год в размере $925 млрд. Из этой колоссальной суммы на помощь Украине выделяется 500 миллионов долларов в рамках Инициативы по оказанию содействия в сфере безопасности (USAI).