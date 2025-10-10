Путин заявил о наличии большого числа проблем в сфере миграции

Президент России Владимир Путин констатировал наличие значительного количества проблем в миграционной сфере, на которые указывают россияне. Соответствующее заявление глава государства сделал журналистам по итогам своего визита в Таджикистан.

Глава государства подчеркнул, что первоочередной задачей является защита интересов граждан России. В этой связи он назвал важным наладить тесное взаимодействие между профильными ведомствами двух стран. Речь идёт о создании представительств силовых и миграционных органов Москвы и Душанбе на взаимной основе.

«И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы представители соответствующих ведомств, в данном случае министерство внутренних дел, работали как в Таджикистане наши, также и таджикские коллеги работали бы в России», — сказал он.

Напомним, что по итогам переговоров Владимира Путина и его таджикистанского коллеги Эмомали Рахмон был заключён обширный пакет двусторонних соглашений, охватывающий сферу трудовой миграции. Соглашения направлены на укрепление правовой базы для дальнейшего развития взаимодействия в этой области.