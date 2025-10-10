Валдайский форум
10 октября, 12:51

Путин: СНГ не утратило своего значения, несмотря на создание ЕврАзЭС

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал значимость Содружества Независимых Государств (СНГ) по завершении своего визита в Таджикистан. Несмотря на появление новых межгосударственных объединений, СНГ продолжает играть важную роль в региональном взаимодействии.

«СНГ не утрачивает своего значения. И смысл его в том, чтобы поддерживать общее это пространство, в том числе не в последнюю очередь гуманитарное», — заявил глава государства.

Однако существующий уровень взаимодействия в рамках СНГ не позволяет эффективно решать сложные экономические задачи, подчеркнул Путин. Это послужило причиной для создания Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Путин шутил с Токаевым по пути на официальный приём в Душанбе

Напомним, что сегодня лидеры стран СНГ уделили около часа неформальному обсуждению за запертыми дверями. В разговоре приняли участие лидеры восьми стран: президенты России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Полина Никифорова
