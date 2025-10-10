Путин: СНГ не утратило своего значения, несмотря на создание ЕврАзЭС

Президент России Владимир Путин прокомментировал значимость Содружества Независимых Государств (СНГ) по завершении своего визита в Таджикистан. Несмотря на появление новых межгосударственных объединений, СНГ продолжает играть важную роль в региональном взаимодействии.

«СНГ не утрачивает своего значения. И смысл его в том, чтобы поддерживать общее это пространство, в том числе не в последнюю очередь гуманитарное», — заявил глава государства.

Однако существующий уровень взаимодействия в рамках СНГ не позволяет эффективно решать сложные экономические задачи, подчеркнул Путин. Это послужило причиной для создания Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, что сегодня лидеры стран СНГ уделили около часа неформальному обсуждению за запертыми дверями. В разговоре приняли участие лидеры восьми стран: президенты России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.