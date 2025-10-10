Путин шутил с Токаевым по пути на официальный приём в Душанбе
Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Российский лидер Владимир Путин активно шутил с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по пути на официальный приём от имени президента Таджикистана после заседания Совета глав государств СНГ.
Путин и Токаев идут вместе на официальный приём в Таджикистане. Видео © Telegram / Кремль. Новости
На видеозаписи видно, как лидеры идут рядом, улыбаясь и ведя активное обсуждение перед официальным мероприятием.
Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом, который продлится до 10 октября. В Душанбе он примет участие в ключевых многосторонних встречах. Брифинг для представителей СМИ состоится после того, как президент выполнит всю намеченную программу. Российский лидер также пригласил с официальным визитом лидеров стран СНГ в Россию.
