Путин шутил с Токаевым по пути на официальный приём в Душанбе

Российский лидер Владимир Путин активно шутил с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по пути на официальный приём от имени президента Таджикистана после заседания Совета глав государств СНГ.

Путин и Токаев идут вместе на официальный приём в Таджикистане. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На видеозаписи видно, как лидеры идут рядом, улыбаясь и ведя активное обсуждение перед официальным мероприятием.