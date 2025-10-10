Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 11:33

Путин шутил с Токаевым по пути на официальный приём в Душанбе

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер Владимир Путин активно шутил с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по пути на официальный приём от имени президента Таджикистана после заседания Совета глав государств СНГ.

Путин и Токаев идут вместе на официальный приём в Таджикистане. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На видеозаписи видно, как лидеры идут рядом, улыбаясь и ведя активное обсуждение перед официальным мероприятием.

Путин и Алиев обнялись после переговоров в Душанбе
Путин и Алиев обнялись после переговоров в Душанбе

Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом, который продлится до 10 октября. В Душанбе он примет участие в ключевых многосторонних встречах. Брифинг для представителей СМИ состоится после того, как президент выполнит всю намеченную программу. Российский лидер также пригласил с официальным визитом лидеров стран СНГ в Россию.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Касым Жомарт Токаев
  • Таджикистан
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar