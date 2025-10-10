Валдайский форум
10 октября, 12:51

Путин рассказал, что это была его инициатива перенести российско-арабский саммит

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что это была его инициатива перенести российско-арабский саммит. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Душанбе.

«Если вы обратили внимание, мы говорили с премьером Ирака. Мы договорились, что даже перенесём нашу встречу РФ и Лиги арабских государств», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, данное решение стало его личной инициативой. Президент предпринял этот шаг, чтобы не нарушать сложившийся и успешно развивающийся процесс, в котором американский лидер Дональд Трамп активно участвует на Ближнем Востоке.
Накануне сообщалось, что Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани, который в данный момент председательствует в Лиге арабских государств, в ходе телефонного разговора приняли решение о переносе российско-арабского саммита. Мероприятие должно было пройти в Москве 15 октября.

Наталья Демьянова
