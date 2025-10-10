Диетолог объяснила, почему уральские пельмени разъедают желудок
Пельмени по-уральски (с уксусом) могут стать причиной гастрита и других заболеваний пищеварительной системы, особенно если употреблять их регулярно. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
По словам специалиста, уксус повышает кислотность желудочного сока и создаёт агрессивную среду для слизистой. Это может быть особенно опасно для людей с уже имеющимися проблемами ЖКТ.
Если говорить про человека со склонностью к заболеваниям пищеварительной системы или даже уже с заболеванием хроническим, но в стадии ремиссии, то такая еда точно не должна употребляться. В период обострения это может усилить воспалительный процесс, увеличить по времени ситуацию обострения и мешать переходу в ремиссию. Уксус в целом повышает кислотность желудочного сока, создавая агрессивную среду.
Собеседница Life.ru подчеркнула, что частое употребление кислых продуктов, включая уксус, может спровоцировать развитие язвенной болезни и других воспалительных процессов. Это особенно опасно в том случае, если человек не догадывается о проблемах с ЖКТ и не посещает регулярно врача для профилактики.
Ранее диетологи рассказали, что, придерживаясь любой диеты, крайне важно контролировать величину порций. Переедание приводит к увеличению объёма желудка, что провоцирует усиленную секрецию грелина — гормона, ответственного за возникновение чувства голода.
