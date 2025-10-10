Диетолог объяснила, почему уральские пельмени разъедают желудок

Пельмени по-уральски (с уксусом) могут стать причиной гастрита и других заболеваний пищеварительной системы, особенно если употреблять их регулярно. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам специалиста, уксус повышает кислотность желудочного сока и создаёт агрессивную среду для слизистой. Это может быть особенно опасно для людей с уже имеющимися проблемами ЖКТ.

Если говорить про человека со склонностью к заболеваниям пищеварительной системы или даже уже с заболеванием хроническим, но в стадии ремиссии, то такая еда точно не должна употребляться. В период обострения это может усилить воспалительный процесс, увеличить по времени ситуацию обострения и мешать переходу в ремиссию. Уксус в целом повышает кислотность желудочного сока, создавая агрессивную среду. Наталья Круглова Врач-диетолог

Собеседница Life.ru подчеркнула, что частое употребление кислых продуктов, включая уксус, может спровоцировать развитие язвенной болезни и других воспалительных процессов. Это особенно опасно в том случае, если человек не догадывается о проблемах с ЖКТ и не посещает регулярно врача для профилактики.

