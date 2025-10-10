На телеканале «78» стартовало «Утреннем шоу», где транслируют волнующие темы петербуржцев

Новый информационный формат «Утреннего шоу» на телеканале «78» продемонстрировал высокую зрительскую востребованность. Это показывают данные исследовательской компании Mediascope, проанализировавшей результаты первого месяца вещания.

Программа, отказавшаяся от развлекательного контента в пользу городской проблематики, показала среднюю долю 2,27% за сентябрь. Этот результат на 40% превысил показатели предыдущего проекта «Полезное утро», который находился в эфире в 2024-2025 годах. Наибольший интерес вызвало обсуждение законопроекта о запрете выгула опасных пород собак подростками и нетрезвыми лицами, достигшее доли 8,7% 25 сентября.

Значительное внимание зрителей привлекли и законодательные изменения, касающиеся работы маркетплейсов. Эфир от 4 сентября, посвящённый новым правилам распределения ответственности между продавцами и платформами, собрал долю 6,52%. Обсуждение практических аспектов жизни находило активный отклик в социальных сетях телеканала, где ежедневно проводились опросы среди тысяч пользователей.

Особой популярностью пользовались прикладные сюжеты, такие как интервью с экспертом по осанке Ольгой Маховой о согревающих поясах, достигшее доли 6,41%. Даже частные случаи, вроде обмана телефонными мошенниками дочери Михаила Турецкого, становились поводом для серьёзного разговора с приглашёнными специалистами. Это подтверждается высокими рейтингами соответствующих выпусков.

Телеканал оперативно реагировал на актуальные городские события прямыми включениями о работе метрополитена и дорожной обстановке. В поле зрения программы также попали разнообразные темы — от будущего общественных бань до причин снижения спроса на майонез и прогнозируемого роста заболеваемости диабетом.

«В концепции «Утреннего шоу» есть чётко поставленная цель: стать для зрителя универсальным источником информации с самого начала дня. Мы стремимся не просто заменить эфиром утреннее чтение новостей на сайтах и в соцсетях, но и обсудить их с экспертами и горожанами в режиме реального времени. Теперь, чтобы быть в курсе всего самого важного – от прогноза погоды и пробок до новых законодательных инициатив, – достаточно включить телеканал «78», – отмечает главный редактор и генеральный директор телеканала «78» Алексей Сухоруков.