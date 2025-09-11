Телеканал 78 будет транслировать все игры СКА в сезоне 2025/26 в прямом эфире

Все матчи петербургского СКА в новом сезоне КХЛ-2025/26 будут показаны в прямом эфире на телеканале «78.ru». Старт трансляций состоялся 6 сентября: в 17:00 зрителям показали встречу СКА с шанхайскими «Драконами» на «СКА Арене». Все матчи будет комментировать Андрей Шестаков, которого называют «голосом петербургского хоккея».

«Для меня большая радость, что петербургские телезрители не останутся без хоккея, всё-таки это важный аспект в жизни нашего города — наша традиция. Ещё раз спасибо всем, кто принимал участие в решении этого вопроса. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков. Мне пришло много сообщений с их поддержкой, и безусловно для них показ», — поделился комментатор.

В межсезонье клуб пережил серьёзные изменения. На пост главного тренера вместо Романа Ротенберга пришёл Игорь Ларионов. Команда обновила логотип и усилила состав: СКА подписал победителя молодёжного чемпионата мира 2013 года американца Рокко Гримальди, лучшего бомбардира среди защитников прошлого сезона Тревора Мерфи, выступавшего за «Сибирь», а также экс-нападающего «Спартака» Николая Голдобина.