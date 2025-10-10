Валдайский форум
10 октября, 14:10

«Ты можешь наставить рога»: Дмитрий Дибров обозвал лысой фасолью любовника бывшей жены

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik, 1dbrov

Телеведущий Дмитрий Дибров, посетивший вместе с 15-летним сыном Сашей премьеру проекта Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», публично высказался о романе своей бывшей супруги Полины с бизнесменом Романом Товстиком. Несмотря на хорошее настроение, шоумен позволил себе резкие высказывания в адрес нового избранника экс-жены, поэтому назвал предпринимателя «лысой фасолью».

«Ты можешь наставить рога. Ты можешь облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня. Саша (сын ведущего. — Прим. Life.ru) должен знать: всем можно, нам нельзя. Мы молчим, мы Дибровы, а остальные — фасоль!» — эмоционально отреагировал шоумен.

Параллельно телеведущий поделился философскими размышлениями о природе любви, обратившись к аудитории. Он посоветовал ценить чувства и сохранять мудрость в отношениях. Дибров пожелал влюблённым как можно дольше сохранять друг друга, а тем, кто ещё не обрёл любовь, рекомендовал заниматься полезными делами, выражая уверенность, что в нужный момент судьба пошлёт им это чувство во всей его полноте.

«Так быстро?»: Бывшую жену Диброва заподозрили в беременности
Напомним, что 16 лет совместной жизни Дмитрия и Полины Дибровых завершились официальным разводом. У пары трое детей, чьё будущее теперь под вопросом. Причиной расставания стала измена Полины с их соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Предприниматель, в свою очередь, также недавно развёлся со своей женой Еленой, с которой воспитывал шестерых детей. Дмитрий Дибров предпочитает не комментировать эту ситуацию, уходя от внимания прессы.

