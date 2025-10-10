Россиянку осудили после гибели дочери в ведре. Ещё одного её ребёнка 15 лет назад съел барсук

В Омской области женщина получила 10 месяцев лишения свободы после того, как её годовалая дочь утонула в ведре с водой. Суд признал её виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора она была взята под стражу в зале суда», – говорится в сообщении.

Трагедия произошла 14 июня в Павлоградском районе Омской области. Годовалая девочка упала головой вниз в ведро с водой на кухне, пока родители находились в состоянии алкогольного опьянения и спали. Малолетние братья не смогли ей помочь, и ребёнок захлебнулся. Женщина была взята под стражу прямо в зале суда.

Суд также лишил её и супруга родительских прав на двух сыновей в возрасте четырёх и двух лет. Источники сообщили, что около 15 лет назад женщина потеряла ещё одного ребёнка — тогда младенца съел барсук. Суд установил, что мать неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в американском штате Джорджия семилетний мальчик по имени Мейзи Симмонс скончался из‑за того, что его мать, 32‑летняя Кэндис Грейс, уснула за рулём автомобиля. Женщине было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве ребёнка. Трагедия произошла 6 апреля — тогда в полицию поступил звонок о припаркованной машине возле жилого дома, в которой задняя дверь зажала горло ребёнка. Грейс спала на переднем сиденье, а на заднем находились ещё двое младших детей.